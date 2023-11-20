Дело Бишимбаева: задержанный родственник, удаленное видео

Главный прокурор Астаны Ерлан Утегенов поделился подробностями расследования дела об убийстве супруги экс-министра Куандыка Бишимбаева в кулуарах встречи предпринимателей с акимом Астаны 20 ноября, передает Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов, главный прокурор Астаны Ерлан Утегенов уточнил, что сейчас бывший министр Куандык Бишимбаев находится в изоляторе временного содержания по подозрению в убийстве супруги. По делу проводятся следственные действия и экспертные исследования. Также прокурор уточнил детали о втором задержанном подозреваемом.

"Второй подозреваемый является директором "Гастро-центра", родственные отношения у них (с Куандыком Бишимбаевым – Прим. ред) имеются". Ерлан Утегенов

Он также сообщил, что видео с камер в ресторане удалось получить не сразу, сначала все записи были удалены.

"По видео с камер да, имелись такие факты (Удаления записей – Прим.ред). Записи с видеокамер восстановили". Ерлан Утегенов

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

10 ноября в МВД прокомментировали задержание экс-министра. Вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов подтвердил, что в отношении Куандыка Бишимбаева проводятся следственные действия.

О задержании второго подозреваемого по делу об убийстве супруги Бишимбаева в Департаменте полиции Астаны сообщили 12 ноября.