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Происшествия

Пожилая женщина разбилась насмерть в Алматы

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В Алматы женщина выпала из окна высотки и погибла, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что инцидент произошел в одном из жилых комплексов Бостандыкского района.

"Днем здесь с высоты пятого этажа многоквартирного дома упала женщина. От полученных травм она скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. По предварительным данным, погибшей было 70 лет, она проживала в этом же жилом комплексе. На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Что стало причиной трагедии, предстоит установить. Родные утверждают, что каких-либо тревожных предпосылок ранее не замечали. Сейчас сотрудники полиции проводят всестороннюю проверку и восстанавливают полную картину произошедшего", – добавили в ДП.

15 июля в полиции рассказали, как им удалось предотвратить трагедию – алматинца буквально сняли с люстры в последний момент.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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