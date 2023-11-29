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Вандалы уничтожили 460 саженцев в Алматы

Вандалы уничтожили 460 саженцев в Алматы Фото: pixabay
Полиция Алматы нашла и задержала двух вандалов, умышленно уничтоживших высаженные саженцы. Молодые деревья были высажены вдоль улицы Северное кольцо Жетысуского района, сообщает Zakon.kz.

Начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов отметил, что для раскрытия преступления была создана специальная следственно-оперативная группа.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Это ранее судимый за наркопреступление 28-летний житель города и 30-летний житель Жетысуской области. Они признались в совершении противоправных действий. Мотив преступления будет установлен в ходе следствия".Жанибек Шынасилов

Как отметили в полиции, мотив преступления все еще не установлен.

"Расследование по ч. 3 ст. 340 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев" продолжается".Жанибек Шынасилов

В полиции также сообщили, что будут приняты меры по возмещению вандалами нанесенного ущерба.

Неделей ранее вандалы испортили памятник Денису Тену в Алматы. Позднее в полиции заявили, что подозреваемый задержан: он алматинец, состоящий на психоневрологическом учете.

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Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
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