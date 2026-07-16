В Алматы взялись за стихийную торговлю на Северном кольце
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Жетысуском районе Алматы прошел рейд по ликвидации незаконной торговли вдоль улицы Северное кольцо, сообщает Zakon.kz.
Мероприятия организовали аппарат акима района совместно с прокуратурой и полицией.
На сегодняшний день, 16 июля 2026 года, известно, что по итогам проверки составлено 24 административных протокола за нарушение правил благоустройства и еще 15 – за торговлю в неустановленных местах.
10 июля мы рассказывали о том, что в Алматы стартовали масштабные профилактические рейды по выявлению несовершеннолетних, незаконно управляющих транспортными средствами.
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