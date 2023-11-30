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Крупный пожар в хостеле, где погибли 13 человек, прокомментировали в акимате Алматы

Крупный пожар в хостеле, где погибли 13 человек, прокомментировали в акимате Алматы Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Власти мегаполиса сообщили о работах на месте пожара и размещении пострадавших в пункте эвакуации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Аламаты.

По состоянию на 08:40 алматинского времени с места пожара в больницу направлены три человека. Эвакуировали пожарные 59 человек, которые смогли самостоятельно выбраться из горящего здания. Все они размещены в здании ближайшей школы.

Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь, акимат предоставил питание. В течение часа всех обещают разместить в гостиницах района.

В 05:30 утра 30 ноября в Алматы загорелся хостел по улице Ади Шарипова. На данный момент известно о 13 погибших в огне. 59 человек смогли самостоятельно спастись из горящего здания. Двух человек госпитализировали с отравлением угарным газом.

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