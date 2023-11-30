Акимат Алматы поможет похоронить погибших при пожаре в хостеле

Власти Алматы помогут организовать похороны жертв пожара в хостеле по ул. Шарипова и отправить на родину тела погибших, проживавших в других регионах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, власти города помогут провести похороны тех, кто погиб при пожаре в хостеле Almaty Hostel по ул. Ади Шарипова утром 30 ноября.

"По поручению акима Ерболата Досаева акимат окажет содействие в транспортировке тел погибших до указанных родственниками мест, в том числе в другие регионы страны. Кроме того, будет оказано полное содействие в организации похорон на территории города Алматы, включая погребальный процесс", – говорится в сообщении пресс-службы.

В акимате подчеркнули, что городские власти оказывают пострадавшим и эвакуированным постояльцам хостела всю необходимую поддержку. Им оперативно предоставили временное жилье, питание и необходимую медицинскую помощь, в том числе психологическую.

"По вопросам организации похорон родственники погибших могут обратиться по контактным номерам: +7 707 779 07 08, +7 777 312 08 08. Акимат Алматы выражает искреннее соболезнование родным и близким погибших в результате пожара", – сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что личности всех погибших при пожаре в хостеле установили.

Пожар в хостеле по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября и унес жизни 13 человек. В больницу за медицинской помощью обратились еще четыре человека, одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Студентов в сгоревший хостел централизованно не заселяли.



По факту пожара возбудили и расследуют уголовное дело по ст. 292 УК РК.