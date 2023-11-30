Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Акимат Алматы поможет похоронить погибших при пожаре в хостеле

Акимат Алматы поможет похоронить погибших при пожаре в хостеле Фото: Zakon.kz
Власти Алматы помогут организовать похороны жертв пожара в хостеле по ул. Шарипова и отправить на родину тела погибших, проживавших в других регионах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, власти города помогут провести похороны тех, кто погиб при пожаре в хостеле Almaty Hostel по ул. Ади Шарипова утром 30 ноября.

"По поручению акима Ерболата Досаева акимат окажет содействие в транспортировке тел погибших до указанных родственниками мест, в том числе в другие регионы страны. Кроме того, будет оказано полное содействие в организации похорон на территории города Алматы, включая погребальный процесс", – говорится в сообщении пресс-службы.

В акимате подчеркнули, что городские власти оказывают пострадавшим и эвакуированным постояльцам хостела всю необходимую поддержку. Им оперативно предоставили временное жилье, питание и необходимую медицинскую помощь, в том числе психологическую.

"По вопросам организации похорон родственники погибших могут обратиться по контактным номерам: +7 707 779 07 08, +7 777 312 08 08. Акимат Алматы выражает искреннее соболезнование родным и близким погибших в результате пожара", – сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что личности всех погибших при пожаре в хостеле установили.

Пожар в хостеле по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября и унес жизни 13 человек. В больницу за медицинской помощью обратились еще четыре человека, одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Студентов в сгоревший хостел централизованно не заселяли.

По факту пожара возбудили и расследуют уголовное дело по ст. 292 УК РК.

Читайте также

Астанчанина оштрафовали за приставания к ребенку
Предлагал конфеты и мороженое: астанчанина наказали за приставания к ребенку
Генпрокуратура: Бишимбаева подозревают в убийстве с особой жестокостью
Генпрокуратура: Бишимбаева подозревают в убийстве с особой жестокостью
Незаконный оборот наркотиков: КНБ провел 18 спецопераций за месяц
Незаконный оборот наркотиков: КНБ провел 18 спецопераций за месяц
Никита Дробны
Алматы Пожар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем
"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: