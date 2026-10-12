Организаторы схемы нелегального ввоза авто из Китая заработали сотни миллионов

Незаконную схему ввоза грузовиков FAW из Китая организовали трое астанчан, сообщает Zakon.kz.

Главная транспортная прокуратура 12 октября 2026 года сообщила, что техника фактически соответствовала экологическому классу "Евро-2", но при таможенном оформлении ее представили как соответствующую "Евро-5". Для этого использовали документы с недостоверными сведениями.

"В период с февраля по май 2023 года через таможенные посты "Нур Жолы" и "Бахты" в Казахстан незаконно ввезли 20 грузовиков. Их таможенная стоимость составила 285 млн тенге. В дальнейшем техника была реализована через коммерческие структуры и в рамках государственных закупок поставлена ТОО "ҚАЖсервис" на общую сумму 605 млн тенге", – раскрыли детали в надзорном органе.

Суд признал троих подсудимых виновными в экономической контрабанде в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

С осужденных солидарно взыскана в доход государства стоимость предмета контрабанды – 285 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

12 млн тенге конфисковали у другого казахстанца в пользу государства. Он занимался покровительством за деньги, был за это осужден.