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Общество

Организаторы схемы нелегального ввоза авто из Китая заработали сотни миллионов

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 10:58 Фото: freepik
Незаконную схему ввоза грузовиков FAW из Китая организовали трое астанчан, сообщает Zakon.kz.

Главная транспортная прокуратура 12 октября 2026 года сообщила, что техника фактически соответствовала экологическому классу "Евро-2", но при таможенном оформлении ее представили как соответствующую "Евро-5". Для этого использовали документы с недостоверными сведениями.

"В период с февраля по май 2023 года через таможенные посты "Нур Жолы" и "Бахты" в Казахстан незаконно ввезли 20 грузовиков. Их таможенная стоимость составила 285 млн тенге. В дальнейшем техника была реализована через коммерческие структуры и в рамках государственных закупок поставлена ТОО "ҚАЖсервис" на общую сумму 605 млн тенге", – раскрыли детали в надзорном органе.

Суд признал троих подсудимых виновными в экономической контрабанде в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

С осужденных солидарно взыскана в доход государства стоимость предмета контрабанды – 285 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

12 млн тенге конфисковали у другого казахстанца в пользу государства. Он занимался покровительством за деньги, был за это осужден.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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