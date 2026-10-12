Организаторы схемы нелегального ввоза авто из Китая заработали сотни миллионов
Фото: freepik
Незаконную схему ввоза грузовиков FAW из Китая организовали трое астанчан, сообщает Zakon.kz.
Главная транспортная прокуратура 12 октября 2026 года сообщила, что техника фактически соответствовала экологическому классу "Евро-2", но при таможенном оформлении ее представили как соответствующую "Евро-5". Для этого использовали документы с недостоверными сведениями.
"В период с февраля по май 2023 года через таможенные посты "Нур Жолы" и "Бахты" в Казахстан незаконно ввезли 20 грузовиков. Их таможенная стоимость составила 285 млн тенге. В дальнейшем техника была реализована через коммерческие структуры и в рамках государственных закупок поставлена ТОО "ҚАЖсервис" на общую сумму 605 млн тенге", – раскрыли детали в надзорном органе.
Суд признал троих подсудимых виновными в экономической контрабанде в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
С осужденных солидарно взыскана в доход государства стоимость предмета контрабанды – 285 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
12 млн тенге конфисковали у другого казахстанца в пользу государства. Он занимался покровительством за деньги, был за это осужден.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript