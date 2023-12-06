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Законодательство РК

Обманул государство на 86 млрд: организатора нелегальных азартных игр депортировали в Казахстан из Сербии

Организатора незаконных азартных игр экстрадировали в Казахстан из Сербии Фото: Zakon.kz
Гражданина Казахстана, причастного к деятельности нелегальной букмекерской конторы, экстрадировали из Сербии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК 6 декабря, в Казахстан экстрадировали из Сербии участника организованной преступной группы, которая организовывала нелегальные азартные игры.

В ноябре из Германии уже экстрадировали участницу ОПГ, связанной с деятельностью нелегальной букмекерской конторы "Olimp KZ". 6 декабря сотрудники Генпрокуратуры, Интерпола МВД и АФМ при содействии МИД РК доставили ее соучастника в Казахстан из Сербии.


"Экстрадированных граждан подозревают в том, что в 2014-2019 годах в составе организованной преступной группы они принимали участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем. В результате их противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86 млрд тенге", – сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В отношении подозреваемых идет досудебное расследование. Им грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества. Экстрадированного из Сербии казахстанца отправили в следственный изолятор Астаны.

Об экстрадиции другой участницы той же ОПГ из Германии подробнее можно прочесть здесь.

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