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Очередное ЧП в Риддере: подтопило дома и дворовые территории

Подтопления в Риддере: к жителям обратились из-за возможной эвакуации Фото: pixabay
Ночью 8 декабря 2023 года в русле реки Хайрузовка произошел подъем уровня воды из-за снежной шуги, в результате произошло подтопление четырех дворовых территорий частного сектора по улице Кирова, переулков Усть-Каменогорский, Хариузовский, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим сотрудниками УЧС Риддера и местными исполнительными органами произведено оповещение населения.

В готовность приведены силы и средства на случай возможной эвакуации.

"Для временного размещения населения акиматом Риддера своевременно подготовлен пункт временного размещения в здании КГУ "Риддерский колледж". Население от эвакуации отказалось. Акиматом Риддера и спасателями ДЧС ВКО для откачки воды с придворовых территорий и домов задействованы мотопомпы, для очистки от наледи и создания уклона в сторону русла рек привлечена спецтехника".Пресс-служба Инфоцентра ВКО

Кроме того, акиматом города для оценки нанесенного ущерба сформирована комиссия из числа заинтересованных государственных органов и организаций.

"Всего в ликвидации последствий ЧС задействовано 20 человек личного состава и 7 единиц техники, 2 мотопомпы МИО, ДЧС ВКО и Департамента полиции. Сотрудниками ТОО "ЛК ГЭС" уменьшен сброс воды. Проводится мониторинг", – добавили в местном акимате.

В ведомстве сообщили, что ситуация находится под контролем, сформирована комиссия для оценки нанесенного ущерба.

Водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение в Риддере осуществляются в полном объеме. На место выехали аким ВКО и руководство ДЧС области.

Ранее сообщалось, что в Степногорске жители ряда домов остались без тепла в 30-градусный мороз: там произошел прорыв магистральной теплотрассы.

Позднее аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что повреждение на теплотрассе устранили.

Напомним, прошлой зимой в Риддере периодически жители города оставались без отопления.

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Тогда еще, будучи акимом ВКО, Даниал Ахметов неоднократно заявлял, что возникла необходимость передачи предприятия в коммунальную собственность.

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В Степногорске жители ряда домов остались без тепла в 30-градусный мороз
Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область Риддер
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