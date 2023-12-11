Ушла на танцы и не вернулась: пропавшую девочку нашли мертвой в Балхаше

В Балхаше 10 декабря пропала 15-летняя девочка, сообщает Zakon.kz.

11 декабря на берегу озера были обнаружены вещи, принадлежавшие пропавшей. С этого времени усилия поисковиков сосредоточились на акватории озера. В 13:36 на глубине 2,5-3 м на расстоянии 40-50 м от берега нашли тело девочки.



"По предварительным данным произошел суицид. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – рассказали в полиции.

10 декабря поздно вечером в полицию обратился отец. Он сообщил, что пропала его 15-летняя дочь. Мужчина сообщил что около 16:00 дня девочка вышла из дома, предупредив, что идет на танцы, но вечером не вернулась.

Более 130 сотрудников полиции и волонтеров искали девочку.





Ранее пропавшего девять дней назад мужчину в Алматы нашли мертвым.