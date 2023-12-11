Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ушла на танцы и не вернулась: пропавшую девочку нашли мертвой в Балхаше

Ушла на танцы и не вернулась: пропавшую девочку нашли мертвой в Балхаше Фото: Zakon.kz
В Балхаше 10 декабря пропала 15-летняя девочка, сообщает Zakon.kz.

11 декабря на берегу озера были обнаружены вещи, принадлежавшие пропавшей. С этого времени усилия поисковиков сосредоточились на акватории озера. В 13:36 на глубине 2,5-3 м на расстоянии 40-50 м от берега нашли тело девочки.

"По предварительным данным произошел суицид. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – рассказали в полиции. 

10 декабря поздно вечером в полицию обратился отец. Он сообщил, что пропала его 15-летняя дочь. Мужчина сообщил что около 16:00  дня девочка вышла из дома, предупредив, что идет на танцы, но вечером не вернулась.

Более 130 сотрудников полиции и волонтеров искали девочку. 


Ранее пропавшего девять дней назад мужчину в Алматы нашли мертвым. 

Читайте также

Неуправляемый троллейбус выехал с дороги в Алматы
Неуправляемый троллейбус выехал с дороги в Алматы
Мужчина занял у друзей 39 млн тенге и потратил все на ставки
Мужчина занял у друзей 39 млн тенге и потратил все на ставки
Были факты хулиганства: глава МВД о смерти студента из Щучинска
Были факты хулиганства: глава МВД о смерти студента из Щучинска
Анастасия Стативкина
Балхаш
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
сериал
Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"
В Алматы сносят жилой комплекс KHAN
В Алматы снесли жилой комплекс KHAN
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: