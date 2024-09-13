Три человека пострадали из-за взрыва газа в Караганде

13 сентября 2024 года в Караганде произошел хлопок газо-воздушной смеси, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Караганды, взрыв произошел по улице Природная. В результате пострадали трое мужчин. Они были работниками компании "Хантер газ" (двое) и "ГазВей" (один).

"Бригада экстренного реагирования филиала Центра медицины катастроф МЧС РК по Карагандинской области на месте происшествия оказала экстренную первую медицинскую помощь одному пострадавшему, который был доставлен в многопрофильную больницу имени Макажанова". ДЧС Караганды

Фото: ДЧС Караганды

Ранее взрыв газа в Астане обрушил панель административного здания. Инцидент произошел в Есильском районе. После взрыва произошел небольшой пожар.