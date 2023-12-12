95 млн тенге за неисправную систему получил "цифровизатор" в Павлодарской области

Крупную растрату бюджетных денег выявили в Павлодарской области. Оказалось, что подрядчик, который должен был обеспечивать цифровизацию в регионе, получил 95 млн тенге за неисправную информационную систему, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 12 декабря в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области, при проверке в региональном управлении цифровых технологий выявили растрату. Оказалось, что чиновники подписали акт выполненных работ подрядчику, который на самом деле провалил исполнение контракта.

По договору госзакупки поставщик должен был обеспечить исправность одной из информационных систем в регионе. Но на практике подрядная организация контракт не выполнила. С декабря 2022 года система не работала, хотя подрядчику заплатили 95 млн тенге.

Прокуратура Павлодарской области начала досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 УК РК. Сейчас в этой ситуации разбирается Антикоррупционная служба по региону.

В конце ноября в Семее выявили растрату бюджетных средств на 67 млн тенге, из-за которой в городе чуть не сорвали отопительный сезон.