13-летнего велосипедиста насмерть сбил грузовик в Актюбинской области

Днем 23 июля в Кандыагаше грузовик насмерть сбил подростка, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ДП Актюбинской области рассказала изданию "Диапазон" о том, что водитель КАМАЗа, двигаясь задним ходом, совершил наезд на велосипедиста. От полученных травм 13-летний подросток скончался на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что грузовик с продуктами остановил движение по БАКАД.