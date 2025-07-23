13-летнего велосипедиста насмерть сбил грузовик в Актюбинской области
Фото: Zakon.kz
Днем 23 июля в Кандыагаше грузовик насмерть сбил подростка, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба ДП Актюбинской области рассказала изданию "Диапазон" о том, что водитель КАМАЗа, двигаясь задним ходом, совершил наезд на велосипедиста. От полученных травм 13-летний подросток скончался на месте происшествия.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что грузовик с продуктами остановил движение по БАКАД.
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