В Кызылорде "пропали" тысячи тонн камня для укрепления дамбы в Аральском море
Проверка показала, что подрядчиком не была поставлена часть бутового камня в объеме 13 тысяч тонн, хотя оплата была произведена за весь объем – 60 тысяч тонн.
Этот материал должен был использоваться для укрепления стратегически важного объекта – Кокаральской дамбы.
Отсутствие поставки привело к ущербу государству более чем на 188 млн тенге.
По факту хищения прокуратура начала досудебное расследование по п.2) ч.4 ст.189 УК РК – присвоение или растрата имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.
По решению суда под стражу взяты пятеро сотрудников областного филиала "КазВодХоза" и генеральный подрядчик.
Расследование велось специальными прокурорами региона. Уголовное дело завершено и направлено в суд.
Кокаральская плотина является ключевым объектом для водного хозяйства Казахстана. Плотина находится на севере Аральского моря. Главная цель – поддержка уровня воды в Северном Арале и предотвращение полного высыхания водоема.
10 сентября пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана выступала с хорошей новостью. По данным специалистов, Северный Арал наполняется быстрее, чем ожидалось.