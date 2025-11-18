В Кызылорде "пропали" тысячи тонн камня для укрепления дамбы в Аральском море

В Кызылорде выявлено хищение бюджетных средств в областном филиале РГП "КазВодХоз". Об этом стало известно Zakon.kz из заявления прокуратуры Кызылординской области.

Проверка показала, что подрядчиком не была поставлена часть бутового камня в объеме 13 тысяч тонн, хотя оплата была произведена за весь объем – 60 тысяч тонн.

Этот материал должен был использоваться для укрепления стратегически важного объекта – Кокаральской дамбы.

Отсутствие поставки привело к ущербу государству более чем на 188 млн тенге.

По факту хищения прокуратура начала досудебное расследование по п.2) ч.4 ст.189 УК РК – присвоение или растрата имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По решению суда под стражу взяты пятеро сотрудников областного филиала "КазВодХоза" и генеральный подрядчик.

Расследование велось специальными прокурорами региона. Уголовное дело завершено и направлено в суд.

Кокаральская плотина является ключевым объектом для водного хозяйства Казахстана. Плотина находится на севере Аральского моря. Главная цель – поддержка уровня воды в Северном Арале и предотвращение полного высыхания водоема.

10 сентября пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана выступала с хорошей новостью. По данным специалистов, Северный Арал наполняется быстрее, чем ожидалось.