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Растрату бюджетных денег и мошенничество выявила прокуратура в детских лагерях ЗКО

Грубые нарушения закона выявили в детских садах ЗКО Фото: Zakon.kz
Уголовные дела по двум статьям возбудили правоохранительные органы после проверки, которую провела прокуратура района Байтерек в детских лагерях Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Западно-Казахстанской области 21 декабря, при проверке сотрудники ведомства выявили в детских лагерях региона грубейшие нарушения закона.

В частности, прокуроры выяснили, что здание детского лагеря "Достык" – в аварийном состоянии. Работу с детьми там ведут с нарушениями санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил, у 13 сотрудников нет медицинских допусков. Руководство лагеря также допустило растрату бюджетных денег.

"Выявлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства лиц и растраты вверенного имущества заведующим детского лагеря", – сообщили в прокуратуре региона.

Еще одно нарушение выявили в ГККП "Центр воспитательной работы". Директор этого учреждения незаконно принял на работу в детский лагерь "Жас ұлан" собственного сына, у которого не было ни соответствующей квалификации, ни образования. При этом молодому человеку начисляли более высокую зарплату, чем было положено.

Директора центра привлекли к дисциплинарной ответственности за оказание неправомерного предпочтения при приеме сотрудников. В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 50 закона "О государственной службе" его предупредили о неполном служебном соответствии. Сумму, которую директор переплатил своему сыну, вернули государству.

"По инициативе прокуратуры района Байтерек зарегистрированы уголовные дела по ч. 2 ст. 189 ("Растрата чужого имущества группой лиц с использованием служебного положения"), а также по ч. 2 ст. 190 ("Мошенничество с использованием служебного положения")", – отметили в прокуратуре.

Уголовные дела уже прекратили, поскольку все их фигуранты признали вину и вернули государству присвоенные деньги в полном объеме. Нарушителей закона не реабилитировали.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют ужесточить требования к детским лагерям.

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