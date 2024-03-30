Руководство детской больницы в Костанае подозревают в нецелевой растрате бюджетных средств

Прокуратура Костанайской области совместно с ревизионной комиссией провела проверку по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания детской областной больницы, сообщает Zakon.kz.

21 июля 2020 года между заказчиком КГП "Костанайская детская областная больница" и подрядчиком ТОО "Вершина" был заключен договор на капитальный ремонт здания на сумму 1,2 млрд тенге.



В дальнейшем в адрес подрядчика перечислен 921 млн тенге, однако работы не были завершены, а заключенный договор расторгнут, говорится на сайте прокуратуры.

"Проверка показала, что часть денежных средств в адрес ТОО "Вершина" перечислена необоснованно, без подтверждающих документов о выполнении ремонтных работ". Прокуратура Костанайской области

По данному факту прокуратурой области начато досудебное расследование по статье 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями".

В середине месяца генпрокурор доложил Токаеву о резонансных уголовных делах.