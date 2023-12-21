Женщину подозревают в убийстве зятя в Кульсары

Накануне вечером в полицию позвонила жительница города Кульсары и сообщила, что мать ранила ножом в живот ее сожителя, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, прибывшие на место стражи порядка установили: в семье разгорелся очередной конфликт, и 57-летняя женщина схватилась за кухонный нож. Удар для ее зятя оказался роковым. Мужчина умер на месте.

"Начато расследование по ч. 1 ст. 99 УК РК по факту смерти человека, произошедшего 20 декабря в г. Кульсары. В настоящее время расследуется состав преступления с получением ответов от жены и соседей погибшего гражданина", – рассказал пресс-секретарь Департамента полиции региона Мейрим Ердаулет.

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

Уже известно, что 27-летний погибший не в первый раз устраивал скандал с дебошем. В этом году его дважды даже отправляли под административный арест. Теперь его теще, если ее вину докажут, грозит до 15 лет тюрьмы.

Тем временем в атырауской полиции рассказали, что за год в регионе на бытовой почве произошло пять убийств, зафиксировано девять случаев причинения тяжкого вреда, а также одно преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что сельчанин во время ссоры зарезал супругу в Актюбинской области

