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Опасного преступника задержал КНБ в аэропорту Алматы

Опасного преступника задержал КНБ в аэропорту Алматы Фото: пресс-служба КНБ РК
Опасного преступника, ранее судимого за кражу, изнасилование и убийство, задержали в алматинском аэропорту сотрудники КНБ. Задержанный планировал присоединиться к террористам за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ 23 декабря, накануне в аэропорту Алматы при попытке вылета из страны сотрудники ведомства задержали казахстанца, который намеревался присоединиться к террористической организации за рубежом.

У задержанного есть судимость за кражу, изнасилование и убийство. Выйдя на свободу после тюремного заключения, он начал исповедовать радикальную идеологию и решил отправиться в Сирию, чтобы принять там участие в боевых действиях на стороне одной из террористических группировок.

По данным КНБ, задержанного также подозревают в финансировании террористической деятельности. В его отношении идет досудебное расследование по ст. 258 УК РК.

В ноябре сообщалось, что 12 членов экстремистской группы задержали в трех городах Казахстана.

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Никита Дробны
КНБ Алматы
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