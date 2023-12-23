Опасного преступника задержал КНБ в аэропорту Алматы
Как сообщили в пресс-службе КНБ 23 декабря, накануне в аэропорту Алматы при попытке вылета из страны сотрудники ведомства задержали казахстанца, который намеревался присоединиться к террористической организации за рубежом.
У задержанного есть судимость за кражу, изнасилование и убийство. Выйдя на свободу после тюремного заключения, он начал исповедовать радикальную идеологию и решил отправиться в Сирию, чтобы принять там участие в боевых действиях на стороне одной из террористических группировок.
По данным КНБ, задержанного также подозревают в финансировании террористической деятельности. В его отношении идет досудебное расследование по ст. 258 УК РК.
В ноябре сообщалось, что 12 членов экстремистской группы задержали в трех городах Казахстана.