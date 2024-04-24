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Законодательство РК

В гараже загорелся легковой автомобиль в Костанайской области

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 03:15 Фото: pixabay
В ночь на 25 апреля в селе Костанайской области загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, в селе Айет Костанайской области в салоне легкового автомобиля произошел пожар. В момент происшествия автомобиль находился в гараже.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 03:15

Фото: скриншот видео

В 00:33 пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Этой же ночью в Семее в частном жилом доме загорелась крыша.

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