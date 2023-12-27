114 населенных пунктов Костанайской области остаются без электричества второй день

С 26 декабря 2023 года в Костанайской области бушует непогода. Сегодня, 27 декабря 2023 года, в областном акимате сообщили Zakon.kz о происходящей ситуации.

Акимат предупреждает жителей региона о прогнозе синоптиков. Второй день на большей части Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед и ветер.

Также отмечено, что учеников первой смены школ Костаная и Рудного перевели на дистанционное обучение.

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"Из-за неблагоприятных погодных условий на территории области отсутствует электроэнергия в 114 населенных пунктах Амангельдинского, Алтынсаринского, Денисовского, Аулиекольского, Житикаринского, Мендыкаринского, Наурзумского, Сарыкольского, Майлина, Узункольского, Камыстинского, Карабалыкского, Карасуского, Костанайского, Федоровского районов". Пресс-служба акимата Костанайской области

В этих пунктах, как уточнили в ведомстве, идут восстановительные работы.

В Костанае и Рудном электричество уже восстановили.

"В связи с ухудшением погодных условий закрытыми остаются две автодороги республиканского значения для всех видов автотранспорта: М-36 "Екатеринбург-Алматы" 683-729 км (от села Сарыколь до границы СКО) и А-21 "Мамлютка-Костанай" км 250-180 (от села Узынколь до границы СКО)". Пресс-служба акимата Костанайской области

Автодороги областного значения открыты по всем направлениям, добавили в акимате.

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Ранее сообщалось, что из-за мощнейшего бурана скорая машина с роженицей оказалась в ловушке на трассе вблизи села Костомар Костанайского района. К ним на помощь пришли сотрудники ДЧС.

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Кроме того, из-за сильного ветра автомобиль бригады электриков сдуло с дороги.