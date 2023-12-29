В Павлодаре нечистоты сливали в неположенном месте
Фото: almaty.tv
Павлодарец сливал нечистоты в неположенном месте, передает Zakon.kz.
Pavlodarnews.kz пишет, что жители Павлодара пожаловались на то, что водитель ассенизаторской машины сливал нечистоты в неположенном месте на пересечении улиц Джамбульская – Теплова.
Полицейские выехали на место, установили водителя и привлекли к административной ответственности по статье 505 КоАП РК. Ему грозит штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге).
Кроме того, стражи порядка уточнили, что с начала года зафиксировали 6565 случаев подобных нарушений со стороны павлодарцев.
В сентябре сообщалось, что полиция оштрафовала десятки водителей ассенизаторов за слив нечистот.
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