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Курьер и спасатель пробили стену, чтобы вызволить подростка из пожара в Алматы

Курьер и спасатель пробили стену, чтобы вызволить подростка из пожара в Алматы Фото: пресс-служба ДЧС Алматы и РОСО МЧС
В Алматы 13-летнего подростка вытащили из горящей времянки курьер и спасатель, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в РОСО и ДЧС, 28 декабря в 12:11 произошел пожар в Алатауском районе микрорайоне Шанырак-2. Огнем была охвачена времянка на территории частного жилого дома. Пламя могло перекинуться на пристройки. Пожар потушен за 26 минут и локализован в 12:37.

Благо, до прибытия пожарных проживающий по соседству спасатель РОСО МЧС Улан Мухамадиев, а также курьер Арман Атзакир пробили саманную стену ломом и спасли запертого в полыхающей времянке мальчика 2010 года рождения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"С главного входа увидел пожар. Мимо пробегал мальчик с телефоном, он сказал, что его друг находится в доме. Хозяин дал лом. Валил  дым. Чтобы не ранить, попросил ребенка  прилечь подальше, затем пробил стену во времянке и вызволил его", – рассказал Улан Мухамадиев.
Курьер и спасатель пробили стену, чтобы вызволить подростка из пожара в Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы и РОСО МЧС РК

Как оказалось, в двухкомнатной времянке находилось двое братьев, взрослый, выбегая из горящей двухкомнатной времянки, не знал, что в доме остался братишка. Мать была на работе.

Улан Мухамадиев работает спасателем РОСО МЧС РК почти три года. Он  неоднократно принимал участие в ликвидации последствий различных ЧС, на водоемах и в горной местности. Мужчина – отличный отец, воспитывает четверых детей. 

25 декабря в 22:50 пожарные расчеты направлены в Жетысуский район Алматы на сообщение о пожаре по проспекту Рыскулова.

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