В столичном ЖК чуть не отвалилась часть облицовки

Спасателям Астаны поступил вызов, что облицовка одного из столичных ЖК может упасть на головы прохожих, сообщает Zakon.kz.

По прибытии оперативно-спасательного отряда выяснилось, что есть вероятность падения керомагнита наружной облицовки жилого комплекса между 12 и 13 этажами.





Спасатели приняли решение спуститься с верхнего этажа комплекса через альпинистскую веревку и провести работу по демонтажу керомагнитов.

Сотрудники ОСИ жилого комплекса поблагодарили спасателей за оказанную и проявленную помощь.

На ТЭЦ-2 Астаны произошел разрыв компенсатора. В Минэнерго сообщили, что турбина 4 в настоящее время работает.