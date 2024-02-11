В столичном ЖК чуть не отвалилась часть облицовки
Фото: скриншот видео
Спасателям Астаны поступил вызов, что облицовка одного из столичных ЖК может упасть на головы прохожих, сообщает Zakon.kz.
По прибытии оперативно-спасательного отряда выяснилось, что есть вероятность падения керомагнита наружной облицовки жилого комплекса между 12 и 13 этажами.
Спасатели приняли решение спуститься с верхнего этажа комплекса через альпинистскую веревку и провести работу по демонтажу керомагнитов.
Сотрудники ОСИ жилого комплекса поблагодарили спасателей за оказанную и проявленную помощь.
На ТЭЦ-2 Астаны произошел разрыв компенсатора. В Минэнерго сообщили, что турбина 4 в настоящее время работает.
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