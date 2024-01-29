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Поножовщину у детского сада устроили в Актау

Поножовщину у детского сада устроили в Актау Фото: pexels
Около частного детского сада "Дарын" в Актау 28 января произошла поножовщина, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, драка произошла между тремя мужчинами, один из них ударил ножом другого, третий пытался их разнять. Одного человека госпитализировали. 

Позже полиция задержала подозреваемого.

"Начато досудебное расследование по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в полиции. 

Ранее поножовщина в колледже Караганды попала на видео. Один из участников драки попал в больницу.

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