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Законодательство РК

Арестовали арендатора кафе, взорвавшегося в Уральске

Арестовали арендатора кафе, взорвавшегося в Уральске Фото: pexels
В Уральске предпринимателя, арендовавшего помещение под кафе, в котором 4 января 2024 года произошел взрыв, унесший жизни трех человек, арестовали на два месяца. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.

Материал о санкционировании содержания под стражей сроком до двух месяцев в отношении Уалиева М. рассмотрен 8 января Специализированным следственным судом Уральска. Он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 292 ("Нарушение требований пожарной безопасности") УК РК.

"Следственный судья, с учетом характера уголовного правонарушения и его последствия, санкционировал меру пресечения в виде "содержание под стражей" сроком до двух месяцев в отношении подозреваемого Уалиева М."Пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда

В Уральске ночью 4 января 2024 года разрушилось двухэтажное здание кафе Rizyq в результате взрыва газа. На месте происшествия были найдены тела двух человек, пятеро были доставлены в больницу с различными травмами. Затем стало известно, что на месте взрыва спасатели нашли тело третьего погибшего.

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6 января стало известно, что предприниматель, который арендовал помещение под кафе в одном из зданий Уральска, задержан по делу о взрыве.

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