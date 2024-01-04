Названы имена двух погибших при падении автобуса в воронку в Павлодарской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов, прибывший на место трагедии на руднике "Майкаинзолото", назвал имена двух погибших, сообщает Zakon.kz.

Аким уточнил, что спасательные работы начались ночью 4 января 2024 года и ведутся до сих пор.

Байханов подчеркнул, что работы осложняются угрозой обвала грунта и ведутся с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"В настоящее время найдены тела двух спасателей – Саркыт Берліқана, 23.10.1999 г.р. и Тышкевич Олега Леонидовича, 18.09.1970 г.р. Поиски еще двух спасателей продолжаются. Иных пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются специально созданной комиссией под председательством Комитета промышленной безопасности МЧС РК". Асаин Байханов

Кроме того, по его словам, на месте происшествия организован оперативный штаб.

Возле шахты в Павлодарской области в образовавшуюся воронку провалился автобус с людьми. ЧП произошло ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото". В автобусе находились 4 человека: три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и один водитель.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб позднее заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.