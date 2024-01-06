Провалились под землю в Павлодарской области: подключена тяжелая техника

Тяжелая техника подключена к спасению провалившегося автобуса с людьми на руднике "Майкаинзолото" в Павлодарской области. Поисково-спасательные работы продолжаются третий день, сообщает Zakon.kz.

По данным за 6 января 2024 года пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям, на месте ЧС работает тяжелая инженерная техника: 3 экскаватора, 2 погрузчика, 2 бульдозера.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

"Всю ночь и по настоящее время ведутся работы по прокладке прохода ко дну обвала. Продолжается осыпание грунта с краев обвала". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Всего на месте происшествия задействованы 138 человек и 37 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи.

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4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

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5 января аким Павлодарской области Асаин Байханов показал масштабы воронки. В этот же день стало известно, что полиция региона начала расследование по факту гибели спасателей на руднике АО "Майкаинзолото".