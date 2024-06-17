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Перерезал горло и сел отдохнуть: в Павлодаре произошло шокирующее убийство

Павлодар, перерезал горло, убийство, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 13:34 Фото: ДП Павлодарской области
В Павлодаре человека зарезали на глазах у прохожих, сообщает Zakon.kz.

Причем один из очевидцев снял преступление на видео. На нем мужчина с ножом в окровавленной руке отходит от лежащего на земле человека и садится на скамейку неподалеку, что-то говоря. За кадром слышны женские и детские голоса, кто-то пытается вызвать полицию.

"В Павлодаре взрослый мужчина по неизвестной причине перерезал горло другому человеку и просто спокойно сел отдохнуть", – говорится в подписи к видео.

В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области сообщили, что по факту убийства начато досудебное расследование.

"Подозреваемый задержан и водворен изолятор временного содержания Управления полиции Павлодара. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. Иная информация в интересах следствия ее разглашается", – сообщили в ДП.

Ранее мы рассказывали о случае в Шымкенте, когда отец убил своего сына и избежал тюрьмы, так как совершил преступление в невменяемом состоянии.

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