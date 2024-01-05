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В Шымкенте задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Шымкенте задержали подозреваемого в двойном убийстве Фото: pixabay
В Шымкенте 5 января 2024 года задержали подозреваемого в серии тяжких преступлений, в результате которых, два человека были убиты и один доставлен в больницу с ранениями, сообщает Zakon.kz.

Первое сообщение в полицию поступило 4 января около 18:00 часов. По проспекту Абая с многочисленными ранениями обнаружен 48-летний мужчина, пишет Otyrar.

Пострадавшего в тяжелом состоянии удалось быстро доставить в больницу.

Через некоторое время поступило второе сообщение. На улице 1 Мая было найдено тело мужчины 1984 года рождения. А 5 января около полудня в Енбекшинском районе Шымкента нашли еще одного убитого.

Подозреваемый во всем трех нападениях был задержан 5 января на проспекте Тауке хана. Телеканал сообщает, что ему 28 лет, безработный.

"Подозреваемый задержан. По факту совершения особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. Назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — говорится в официальном сообщении ДП Шымкента.

29 декабря 2023 года стало известном о жестоком преступлении в Петропавловске: в одном из домов в Рабочем поселке обнаружены тела троих человек. Жертвами преступников стали мужчина, женщина и их 17-летний сын. 

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