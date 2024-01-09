Две версии пожара в хостеле "Алматы" озвучили в МЧС

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве 9 января озвучил предварительные версии причин, из-за которых мог возникнуть пожар в хостеле "Алматы", в котором погибли 13 человек, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра по ЧС Сырыма Шарипханова, предварительно установлены две версии, из-за чего мог возникнуть пожар в хостеле "Алматы".

"Это могло быть короткое замыкание в результате нагрева и дальнейшего расплавления блока питания светового устройства. И второе – малокалорийный очаг пожара, то есть, возможно кто-то бросил окурок или спичку. Вот эти главные причины". Сырым Шарипханов

По словам министра, сейчас продолжается работа следственной группы по факту пожара.

Трагедия произошла по улице Ади Шарипова ранним утром 30 ноября и унесла жизни 13 человек. Их личности установлены. В числе погибших: четверо – иностранцы (граждане России – 2 и граждане Узбекистана – 2), девять – казахстанцы.

Аким Алматы Ерболат Досаев, прибывший на место ЧП, подчеркнул, что хостел был незаконный. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания магазина. Местные власти Алматы помогут организовать похороны жертв.

По данным акимата, помещение, которое занимал сгоревший Almaty Hostel, принадлежит одному из банков как залоговое имущество. Хостел открыли 1,5 месяца назад, незаконно переоборудовав арендованный подвал. По факту пожара завели уголовное дело.



Рассматриваются разные версии произошедшего. Для установления точной причины создана правительственная комиссия.