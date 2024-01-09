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Скопление пожарных у "Нурлы Тау" испугало алматинцев

Скопление пожарных у "Нурлы Тау" испугало алматинцев Фото: Zakon.kz
Днем 9 января 2024 года у высоток бизнес-центра "Нурлы Тау" наблюдалось скопление пожарных машин. Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям рассказали, что произошло.

Фотографии с места событий опубликовали очевидцы в социальных сетях.

В ДЧС Алматы уточнили, что произошло загорание мусора в техническом проеме между блоками 1Б и 2Б.

"Силы и средства ДЧС были автоматически направлены по повышенному рангу вызова независимо от характера вызова. На место для разведки прибыло 23 сотрудника и 5 единиц техники".Пресс-служба ДЧС Алматы

Угрозы жизни и здоровью посетителей не было, говорится в заключении.

Ранее стало известно о крупном пожаре на цементном заводе в Семее. Сотрудники ДЧС Абайской области вынесли девять газовых баллонов (по 50 л) из цеха по ремонту оборудования, который находился под галереей. Причину пожара выясняют.

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Анастасия Московчук
Алматы
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