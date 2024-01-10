В Павлодаре ветром снесло главную городскую елку
Фото: pixabay
В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как огромная новогодняя елка с включенными гирляндами лежит на снегу. По словам очевидцев, инцидент произошел в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.
Также один из авторов видео рассказал о том, что на место прибыли полицейские.
Отметим, что синоптики предупреждали об усилении ветра в Павлодаре до 20 м/с.
Ранее сообщалось, что более 30 дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды. Отметим, что в Астане и 16 областях страны на 11 января объявлено штормовое предупреждение.
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