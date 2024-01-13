Жителей Мангистауской области предупредили о риске заразиться птичьим гриппом
Пока на территории региона случаев заболевания птичьим гриппом среди людей не зарегистрировано.
Стоит помнить, что вирус птичьего гриппа от человека к человеку не передается.
Но во время сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом, имеется риск распространения данного вируса среди населения, если не соблюдать эти рекомендации:
- отказаться от посещения очагов инфекции (места падежа лебедей);
- надевать маску, тщательно мыть руки и обрабатывать антисептическим средством;
- не контактировать с инфицированной живой (или мертвой) птицей (факторами риска являются забой, ощипывание и обработка тушек инфицированной птицы);
- при первых симптомах нельзя заниматься самолечением, необходимо обратиться за медицинской помощью, сделать вызов врача на дом.
Ранее сообщалось, что случаи гибели лебедей фиксировали и в прошлые годы. Однако такого массового падежа еще не было. Специалисты уже обнаружили более 600 тушек погибших птиц, и цифра может вырасти.