Жителей Мангистауской области предупредили о риске заразиться птичьим гриппом

На побережье озера Караколь с 21 декабря 2023 года регистрируется массовая гибель лебедей. По результатам исследований причиной явился "Грипп птиц" (штамм Н5N1). Эпидемиологи предупредили жителей региона о риске заразиться и попросили не приближаться к тушам лебедей, сообщает Zakon.kz.

Пока на территории региона случаев заболевания птичьим гриппом среди людей не зарегистрировано.



Стоит помнить, что вирус птичьего гриппа от человека к человеку не передается.

Но во время сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом, имеется риск распространения данного вируса среди населения, если не соблюдать эти рекомендации:

- отказаться от посещения очагов инфекции (места падежа лебедей);

- надевать маску, тщательно мыть руки и обрабатывать антисептическим средством;

- не контактировать с инфицированной живой (или мертвой) птицей (факторами риска являются забой, ощипывание и обработка тушек инфицированной птицы);

- при первых симптомах нельзя заниматься самолечением, необходимо обратиться за медицинской помощью, сделать вызов врача на дом.

Ранее сообщалось, что случаи гибели лебедей фиксировали и в прошлые годы. Однако такого массового падежа еще не было. Специалисты уже обнаружили более 600 тушек погибших птиц, и цифра может вырасти.

