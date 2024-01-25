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Число гибнущих лебедей снизилось в Мангистауской области

экологи Фото: pixabay
В Мангистау все еще находят новые тушки погибших от птичьего гриппа лебедей. Количество птиц, погибших на берегах Караколя и Каспия, достигло уже 1200. Но, как уверяют экологи, впервые за все время цифры пошли на спад, сообщает Zakon.kz.

Эксперты уверяют, что "ситуация с птичьим гриппом стабилизировалась", отмечает КТК.

"На сегодняшний день было найдено, начиная с 21 декабря, 1200 тушек лебедя-шипуна. Считаю, что падеж уже завершился. Но на будущее нет гарантии, что птичий грипп не повторится". Член Регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации EcoJer Адильбек Козыбаков

За последнюю неделю на озере Караколь и берегу Каспия нашли тушки 150 лебедей. И это уже считается хорошим показателем. Если сравнивать с началом падежа, только в день собирали и утилизировали до 100 мертвых пернатых. Были опасения, что болезнь перекинется на домашнюю птицу. Но пока этого не произошло. Сейчас орнитологи и экологи мониторят ситуацию и наблюдают за поведением птиц.

"Сейчас мы регистрируем гибель лебедей-шипунов около 12-15 голов в день. При ежедневном наблюдении мы видим, что в целом птицы в хорошем состоянии. Перелетают из одного места в другое, находят кормушки на территории озера. Мы никак не вмешиваемся, только очищаем берега от уже погибших птиц". Руководитель отдела Мангистауской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Турганбай Шапагатов

2 января 2024 года стало известно о массовой гибели лебедей в Мангистауской области. 7 января число погибших лебедей близ Актау превысило 600 особей. Позже эксперт-орнитолог Виктория Ковшарь объяснила, что причиной массовой гибели лебедей на озере Караколь стал птичий грипп.

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Мангистау Мангистауская область
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