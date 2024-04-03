Школьников в Актау могут перевести на шестидневку

Родители школьников Актау недовольны тем, что уроки у их детей вместо 40 минут будут длиться 45. По их словам, из-за нового расписания дети не будут успевать посещать спортивные секции и внешкольные занятия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет lada.kz, на новое расписание уроков в школе родители начали жаловаться в социальных сетях.

В первую очередь пользователи Сети связывали свое недовольство с тем, что учебный день удлинился, и у школьников остается мало времени на внешкольные занятия, домашние задания и отдых. Особенно возмутились родители старшеклассников, так как на выпускниках, по их словам, и так лежит колоссальная нагрузка в виде подготовки перед выпускными экзаменами.

Эту ситуацию прокомментировали в Управлении образования Мангистауской области. Там отметили, что управление, возможно, рассмотрит возврат к расписанию, где уроки идут по 40 минут. Но в этом случае школы перейдут на шестидневку.

"Согласно приказу министра просвещения Республики Казахстан N385 от 31 августа 2023 года, продолжительность уроков – 45 минут. В зимний период в целях обеспечения безопасности детей с согласия компетентных органов продолжительность занятий была временно сокращена до 40 минут. С учетом увеличения светового дня и благоприятных погодных условий с четвертой четверти продолжительность уроков восстановлена по нормативу (45 минут). Все вы знаете, уже третий год школы области перешли на пятидневное обучение, и за этот период нужно освоить учебную программу по обязательному государственному стандарту. Если родители не согласны на продолжительность уроков в 45 минут, Управление образования рассмотрит переход на шестидневное обучение с продолжительностью занятий в 40 минут. Просим отнестись с пониманием", – сообщили в управлении.

Ранее в Министерстве просвещения Казахстана рассказали Zakon.kz о сроке окончания учебного года в школах республики.