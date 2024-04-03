Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Школьников в Актау могут перевести на шестидневку

Школьников в Актау могут перевести на шестидневку, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 19:18 Фото: Zakon.kz
Родители школьников Актау недовольны тем, что уроки у их детей вместо 40 минут будут длиться 45. По их словам, из-за нового расписания дети не будут успевать посещать спортивные секции и внешкольные занятия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет lada.kz, на новое расписание уроков в школе родители начали жаловаться в социальных сетях.

В первую очередь пользователи Сети связывали свое недовольство с тем, что учебный день удлинился, и у школьников остается мало времени на внешкольные занятия, домашние задания и отдых. Особенно возмутились родители старшеклассников, так как на выпускниках, по их словам, и так лежит колоссальная нагрузка в виде подготовки перед выпускными экзаменами. 

Эту ситуацию прокомментировали в Управлении образования Мангистауской области. Там отметили, что управление, возможно, рассмотрит возврат к расписанию, где уроки идут по 40 минут. Но в этом случае школы перейдут на шестидневку.

"Согласно приказу министра просвещения Республики Казахстан N385 от 31 августа 2023 года, продолжительность уроков – 45 минут. В зимний период в целях обеспечения безопасности детей с согласия компетентных органов продолжительность занятий была временно сокращена до 40 минут. С учетом увеличения светового дня и благоприятных погодных условий с четвертой четверти продолжительность уроков восстановлена по нормативу (45 минут). Все вы знаете, уже третий год школы области перешли на пятидневное обучение, и за этот период нужно освоить учебную программу по обязательному государственному стандарту. Если родители не согласны на продолжительность уроков в 45 минут, Управление образования рассмотрит переход на шестидневное обучение с продолжительностью занятий в 40 минут. Просим отнестись с пониманием", – сообщили в управлении.

Ранее в Министерстве просвещения Казахстана рассказали Zakon.kz о сроке окончания учебного года в школах республики.

Читайте также

Антикор: Системные коррупционные риски вскрыты в сфере спорта
Антикор: Системные коррупционные риски вскрыты в сфере спорта
суд над Бишимбаевым, парад, СОВБЕЗ ШОС
Показания Бишимбаева, в Казахстане не будет парада, встреча Токаева с секретарями Совбеза ШОС – итоги дня
Совбез ШОС призвал международное сообщество к сотрудничеству в борьбе с терроризмом
Совбез ШОС призвал международное сообщество к сотрудничеству в борьбе с терроризмом
Николай Ежелев
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Единые правила исчисления средней зарплаты изменили в Казахстане
Единые правила исчисления зарплаты изменили в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: