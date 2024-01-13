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Какое оружие США и Великобритания используют для ударов по йеменским хуситам

Эсминец, Британия, США, Йемен Фото: pixabay
США и Великобритания продолжает обстрелы стратегических объектов хуситов на территории Йемена. Какое вооружение и какие силы используются, читайте в материале Zakon.kz.

США и Великобритания продолжают операцию "Хранитель процветания", сообщает CNN.

Силы коалиции наносят ракетные удары по аэродромам, системам ПВО и складам вооружений повстанцев. Вот что известно об вооружении и военной технике, используемых США и Великобританией.

Ракетная подводная лодка USS Florida

Подводная лодка USS Florida — одна из четырех атомных подводных лодок с управляемыми ракетами (ПЛАРК) в составе флота ВМС США.

Сравнительно большие размеры и мощность подводной лодки позволяют ей нести 154 крылатые ракеты "Томагавк".

Запускаемые с надводных кораблей или подводных лодок, "Томагавки" летают на дозвуковой скорости по "уклоняющимся" или нелинейным маршрутам, которые могут обойти системы ПВО.

США впервые применили "Томагавки" в бою в 1991 году во время операции "Буря в пустыне" против сил Саддама Хусейна.

Эсминцы класса "Арли Берк"

Основу надводного флота ВМС США составляют эсминцы типа "Арли Берк".

При водоизмещении до 9700 тонн корабли класса "Берк" могут нести целый ряд вооружений, как оборонительных, так и наступательных.

Основа вооружения этих кораблей крылатые ракеты "Томагавк" с системой вертикального пуска (VLS), причем каждый эсминец имеет от 90 до 96 ячеек VLS.

Пентагон не уточнил, какие именно эсминцы участвовали в атаках на Йемен.

Истребители "Тайфун" из Британии

Самолеты этого типа представляют собой надежные оружейные платформы, способные нести ряд ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также высокоточные бомбы.

Министерство обороны Великобритании заявило, что четыре самолета "Тайфун", участвовавшие в атаке на объекты хуситов, сбросили на цели бомбы класа Paveway IV.

Paveway IV имеет хвостовое оперение, которое помогает направлять его к цели с помощью лазерного наведения.

Британские "Тайфуны" поддерживал танкер-дозаправщик "Вояджер", который позволил самолетам преодолеть столь большое расстояние до цели.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу нанесли удары по военным объектам группировки хуситов в Йемене, которые последние полтора месяца развернули охоту на торговые суда в Красном море.

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