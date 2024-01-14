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В Узбекистане задержали казахстанца, подозреваемого в двойном убийстве

В Узбекистане задержали казахстанца, подозреваемого в двойном убийстве Фото: upl.uz
В Узбекистане в Наманганской области поймали подозреваемого в двойном убийстве казахстанца, который находился 12 лет в "бегах", сообщает Zakon.kz

Как пишет ulp.uz по предварительным данным, задержанный гражданин совершил убийство, а также осуществил грабёж в Енбекшиказахском районе. Эта трагедия стала предметом длительного расследования и сотрудничество между правоохранительными органами двух государств наконец привело к успешному результату.

На данный момент подробности задержания и последующих действий правоохранительных органов подлежат уточнению.

Подозреваемый будет передан компетентным органам для дальнейшего рассмотрения дела и вынесения судебного решения.

Ранее сообщалось, что аэропорту Алматы задержали мужчину, находившегося в международном розыске с 2013 года. Задержанный в аэропорту Алматы мужчина оказался 53-летним вором в законе Самарканом Ахметовым, известным в криминальных кругах как Самар.

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Елена Вебер
Алматинская область Казахстан Узбекистан
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