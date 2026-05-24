14 человек эвакуировали из дома из-за пожара в Рудном

Сотрудники МЧС спасли 4 и эвакуировали 14 человек при пожаре в Рудном, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, в городе Рудный Костанайской области по улице Космонавтов на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошло возгорание в квартире.

"Силами ДЧС с помощью автолестницы были спасены 4 человека. Также по лестничному маршу эвакуированы 14 человек, из них 4 детей". МЧС РК

Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

