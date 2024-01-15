В Казахстане пресекли деятельность 326 лото-клубов

Пресечена деятельность 326 лото- клубов по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

13 января Министерством внутренних дел совместно с Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры ликвидирована крупнейшая сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов.



В проведении одной из самых масштабных совместных спецопераций было задействовано более 3 тыс. сотрудников МВД и КНБ.

"В орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лото-клубов. Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги: зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. В ходе спецоперации в полицию доставлено свыше 400 человек. Задержано восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья". Начальник Управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс

По всей стране проведено 570 обысковых мероприятий в помещениях и офисах лото-клубов. Изъято 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, денежные средства в сумме 247 млн тенге, 55 млн российских рублей, 125 тыс. долларов США, а также иные вещественные доказательства, включая документацию, компьютерную технику и мобильные устройства.

В результате пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране. Установлены и заблокированы серверы, через которые в Казахстане осуществлялась трансляция онлайн-казино из-за рубежа. Выявлено, что администраторы могли в "ручном" режиме регулировать исход игр.

Ранее проведенная экспертиза подтвердила незаконную деятельность задержанных лиц.

"Досудебным расследованием установлено, что ежемесячная совокупная прибыль лото-клубов только одного региона в среднем составляла 300 млн тенге, соответственно, со всех регионов страны порядка 6 млрд. При этом около 70% денежных средств выводилось за рубеж. На банковский счет только одного из организаторов ежемесячно поступало около 900 млн тенге. Расследование проводится Следственным департаментом МВД по нескольким статьям Уголовного кодекса, фигурантам вменяется создание, руководство и участие в организованной преступной группе. Другие сведения разглашению не подлежат". Куандык Алпыс

По официальным данным, в Казахстане насчитывается около 350 тыс. игроманов, средний долг каждого – около 10 млн тенге. Из-за игромании в стране участились случаи разводов семейных пар, суицидов игроманов и различных правонарушений, отметили в МВД. Также в полиции заявили, что игровая зависимость является актуальным социальным вопросом, и государство уделяет особое внимание в противодействии этой "чуме".





Ранее сообщалось, что власти придумали, как решить проблему лудомании в Казахстане.