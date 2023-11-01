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Власти придумали, как решить проблему лудомании в Казахстане

Власти придумали, как решить проблему лудомании в Казахстане Фото: pixabay
Премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах Мажилиса 1 ноября рассказал, какие меры намерены принять в Казахстане в борьбе с лудоманией, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов заявил, что 40% разводов в Казахстане связаны с проблемой лудомании, когда один из супругов увлекается азартными играми.

"Лудомания уже вышла на второе место после алкоголизма среди причин разводов в семьях. И это стало большой проблемой", – сказал премьер-министр. 

Он также отметил, что были разработаны нормы, направленные на решение этой проблемы. Прежде всего, это введение запрета на рекламу деятельности букмекерских контор, тотализаторов и онлайн-казино.

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"Второе, повышение возраста, запрещающего участие в азартных играх, с 21 года до 25 лет, а также запрет на участие в азартных играх для лиц, которые находятся в едином реестре должников, неплательщиков алиментов и имеющих просроченные потребительские кредиты в банках", – подчеркнул глава правительства. 

Отмечается, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка вводит ужесточение коэффициентов долговой нагрузки для тех заемщиков, которые принимают участие в азартных играх.

"Эти и другие меры направлены на то, чтобы снизить проблему лудомании в нашей стране. Она действительно стала носить массовый характер и стала большой проблемой для нас, поэтому мы двигаем соответствующие нормы в законодательство, чтобы бороться с этим явлением. Это зависит от того, как парламент быстро примет эти нормы. Я думаю, что это будет в ближайшее время", – резюмировал Алихан Смаилов.

По приблизительным оценкам, в Казахстане зависимостью от азартных игр (лудоманией) могут страдать до 36 тысяч человек.

5 октября министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, как лечат игроманию в Казахстане.

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