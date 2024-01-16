Режим ЧС природного характера объявили в Курчумском районе ВКО

В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области объявили чрезвычайную ситуацию (ЧС) природного характера. Об этом корреспонденту Zakon.kz 16 января 2024 года сообщили в пресс-службе акимата ВКО.

В ведомстве напомнили, что с 7 января в Курчумском районе не прекращается буран со снегом. Толщина снега местами достигла 1,8-2 м. От транспортного сообщения были отрезаны населенные пункты Маркакольского и Тоскайнского сельских округов.

"Учитывая превышение норм осадков и отсутствием транспортного сообщения в населенные пункты акиматом Курчумского района объявлено чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба... 16 января после установления летной погоды был отправлен вертолет для доставки продуктов питания первой необходимости и лекарственных препаратов населению сельских округов". Пресс-служба акимата ВКО

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Власти заверили, что ситуация находится на контроле у местных исполнительных органов.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

По данным Управления транспорта и автомобильных дорог ВКО, дополнительно была отправлена техника для обеспечения проезда. В настоящее время задействованы 24 единицы специальной техники, однако работы затруднены в связи с бураном.

Также в Курчумский район прибыла высоко проходимая техника Департамента ЧС по ВКО для оказания необходимой помощи.

Ученики школ Маркакольского и Тоскайнского сельских округов с 8 января были переведены на дистанционный формат обучения.

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