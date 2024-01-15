Автобус с людьми провалился под землю в Павлодарской области: поиск продолжается

В МЧС сообщили, что на месте ЧП АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области работы все еще продолжаются, сообщает Zakon.kz.

В МЧС рассказали, что на месте поисково-спасательных работ на территории АО "Майкаинзолото" продолжаются работы по расширению коллонного пути для проезда техники ко дну обвала. В круглосуточном режиме работает 20 единиц тяжелой техники. За все время работ вывезено более 180 тысяч тонн грунта и горной породы. Работы ведутся с соблюдением всех мер безопасности.

Фото: МЧС РК

При приближении к центру воронки возрастает риск, связанный с осыпанием грунта бортов. Ведется постоянный мониторинг района обрушения для своевременного обнаружения сдвижения грунта. Всего в поисково-спасательных работах задействованы 141 человек, 50 единиц техники, один кинологический расчет и два дрона.

4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.



В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

5 января аким Павлодарской области Асаин Байханов показал масштабы воронки. В этот же день стало известно, что полиция региона начала расследование по факту гибели спасателей на руднике АО "Майкаинзолото".

6 января Байханов опубликовал новые кадры с места падения автобуса.