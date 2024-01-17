Убийство девочки в Туркестанской области: сотрудника службы пробации обвиняют в халатности

В Туркестанском областном суде проходит резонансный судебный процесс. На скамье подсудимых – 39-летний сотрудник Сарыагашского районного отдела пробации, сообщает Zakon.kz.

По информации OTYRAR, его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.

Подсудимый проходит по делу, связанному с убийством и изнасилованием пятилетней Еркежан Нурмахан в Сарыагашском районе. По материалам дела, сотрудник службы пробации должен был контролировать Сайдолима Гайбназарова, которого до совершения тяжкого преступления приговорили к условному сроку.

7 сентября 2023 года убийцу-педофила приговорили к пожизненному сроку.

Преступление произошло в июле 2023 года. 5-летняя Еркежан Нурмахан пропала. Узнав о пропаже, мать ребенка сразу написала заявление. На поиски подключились практически все жители села Жибек Жолы. Подозреваемого в шокирующим преступлении установили односельчане. Тело Еркежан обнаружили с признаками насильственной смерти.

До совершения чудовищного преступления он отсидел почти 10 лет за убийство, а в мае 2023-го года был приговорен к трем годам ограничения свободы за нанесение увечий другу.

После общественного резонанса председателя Сарыагашского районного суда освободили от должности.