Работник акимата пытался перехитрить суд с помощью выдуманного ребенка

Прокуроры Жетысуской области рассказали Zakon.kz о выявленных схемах уклонения нетрезвыми водителями от административного ареста.

Как сказано в сообщении за 17 января 2024 года, прокурорами были выявлены факты фальсификации медицинских и иных документов во избежание административного ареста при задержании водителей в состоянии алкогольного опьянения.

"В двух случаях женщинами в суд предоставлены фиктивные справки и заключения УЗИ о беременности. Использование таких подложных документов дает возможность отнести себя к лицам, к которым в силу ст. 50 Кодекса не применяется арест". Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

К примеру, вопиющим фактом такой попытки являются действия руководителя одного из отдела районного акимата, который предоставил в суд подложные документы о наличии у него несовершеннолетнего ребенка.

"Районный суд на основании данной справки освободил его от ареста. Проверка прокуратуры опровергли его доводы. Оказалось, что такого несовершеннолетнего ребенка по предоставленным им данным вообще не существует". Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

Прокурор области Мадияр Басшыбаев добавил, что по акту надзора прокуратуры по всем выявленным фактам судебные акты пересмотрены и применена мера пресечения в виде ареста.

"Также уполномоченными органами начаты досудебные расследования по факту подделки официальных документов", – заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 26 предприятий-недропользователей в Абайской области уклонялись от выплаты денег, предназначенных для социально-экономического развития региона.