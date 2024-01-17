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Работник акимата пытался перехитрить суд с помощью выдуманного ребенка

Работник акимата пытался обмануть суд с помощью выдуманного ребенка Фото: Zakon.kz
Прокуроры Жетысуской области рассказали Zakon.kz о выявленных схемах уклонения нетрезвыми водителями от административного ареста.

Как сказано в сообщении за 17 января 2024 года, прокурорами были выявлены факты фальсификации медицинских и иных документов во избежание административного ареста при задержании водителей в состоянии алкогольного опьянения.

"В двух случаях женщинами в суд предоставлены фиктивные справки и заключения УЗИ о беременности. Использование таких подложных документов дает возможность отнести себя к лицам, к которым в силу ст. 50 Кодекса не применяется арест".Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

К примеру, вопиющим фактом такой попытки являются действия руководителя одного из отдела районного акимата, который предоставил в суд подложные документы о наличии у него несовершеннолетнего ребенка.

"Районный суд на основании данной справки освободил его от ареста. Проверка прокуратуры опровергли его доводы. Оказалось, что такого несовершеннолетнего ребенка по предоставленным им данным вообще не существует".Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

Прокурор области Мадияр Басшыбаев добавил, что по акту надзора прокуратуры по всем выявленным фактам судебные акты пересмотрены и применена мера пресечения в виде ареста.

"Также уполномоченными органами начаты досудебные расследования по факту подделки официальных документов", – заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 26 предприятий-недропользователей в Абайской области уклонялись от выплаты денег, предназначенных для социально-экономического развития региона.

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Анастасия Московчук
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