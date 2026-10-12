В Астане мужчина гнался за школьницей после занятий

Полиция Астаны разыскивает мужчину после сообщения местной жительницы о том, что неизвестный преследовал ее дочь, сообщает Zakon.kz.

В Threads жительница Астаны опубликовала тревожный пост. По ее словам, 9 октября 2026 года подозрительный мужчина преследовал школьницу после занятий в районе парка Коктал.

"Мужчина в черных очках сел также в автобус. Вышел за ней. Моя дочь начала убегать, тот мужчина побежал за ней. В итоге она успела забежать к себе в подъезд и закрыть дверь", – написала родительница.

На этом история не закончилась. По словам женщины, этого же мужчину позже девочка увидела во дворе. Он якобы преследовал уже другого ребенка. Сейчас школьница боится одна выходить из дома.

В столичном Управлении полиции района Сарыарка сообщили, что ведут поиски подозреваемого:

"По данному факту проводятся мероприятия по установлению личности мужчины. После его установления будут приняты соответствующие меры согласно действующего законодательства".

Правоохранители призывают сообщать о подобных случаях в полицию по каналу "102".