В каких регионах Казахстана совершают больше всего преступлений в наркотическом опьянении

В разрезе регионов больше всего преступлений в состоянии наркотического опьянения совершается в Западно-Казахстанской области. В тройку антилидеров также попали Акмолинская и Актюбинская области, сообщает Zakon.kz.

Согласно статистическим данным, опубликованным на EnergyProm, за период с января по август текущего года правонарушения в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения совершили 413 человек — на 16,9% меньше, чем годом ранее.

Фото: energyprom.kz

Больше всего подобные правонарушения зарегистрированы в Западно-Казахстанской области: 59 человек против 91 человека годом ранее. В тройку антилидеров также попали Акмолинская (47 человек) и Актюбинская (45 человек) области. Наименьший показатель преступлений в состоянии наркотического опьянения наблюдался в Костанайской области. Там их совершили три человека, как и годом ранее.

В Алматы, лидирующем по сбыту наркотиков и прочим аналогичным правонарушениям, в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения попались 16 человек против 9 человек годом ранее.

По итогам января-августа 2023 года в едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 1,3 тыс. правонарушений по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Рост показателя к аналогичному периоду прошлого года составил 8,7%.

Фото: energyprom.kz

В региональном разрезе больше всего правонарушений по наркотическим статьям в Алматы: 184 случая (годовой рост на 53,3%). Далее в списке идет столица – в Астане 101 случай, по сравнению с прошлым годом меньше на 17,2%, Костанайская (94 случая, + 38,2%), Жамбылская (81 случай, - 22,9%) и Северо-Казахстанская (78 случаев, + 5,4%) области.

Меньше всего правонарушений, связанных с наркотическими веществами, зарегистрировали в Туркестанской и Улытауской областях: по 19 случаев в каждом регионе.

63,7% всех правонарушителей попались непосредственно на незаконном обращении с наркотическими средствами без цели сбыта: 263 человека — на 16% меньше, чем годом ранее.

Далее идут управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, (50 человек) и незаконные изготовление и хранение наркотических средств с целью сбыта (46 человек).

Среди совершивших правонарушения в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения два человека были несовершеннолетними. Оба подростка были пойманы на употреблении.

В МВД обсуждают возможность регулярно проверять школьников на употребление наркотиков. Законодательную базу планируют сформировать в 2024 году.