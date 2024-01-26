Погибший при крушении Ил-76 штурман оказался уроженцем Казахстана
Об этом изданию RT заявила Ольга – жена штурмана Алексея Высокина.
"Надеялась, что муж на другом борту, который развернули. Но понимала, что это он разбился. Не хотела верить в это", – отметила Ольга.
Также она уточнила, что у мужа было много наград. Кроме того, Высокин был ветераном боевых действий в Сирии и летал в Казахстан во время январских беспорядков в 2022 году. Он родом из Усть-Каменогорска.
24 января 2024 года в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, выполнявший плановый полет. На борту разбившегося самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
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