Погибший при крушении Ил-76 штурман оказался уроженцем Казахстана

24 января 2024 года в России разбился самолет с пленными украинскими военными. Спустя время стало известно, что один из погибших при крушении Ил-76 был уроженцем Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию RT заявила Ольга – жена штурмана Алексея Высокина.

"Надеялась, что муж на другом борту, который развернули. Но понимала, что это он разбился. Не хотела верить в это", – отметила Ольга.

Также она уточнила, что у мужа было много наград. Кроме того, Высокин был ветераном боевых действий в Сирии и летал в Казахстан во время январских беспорядков в 2022 году. Он родом из Усть-Каменогорска.

24 января 2024 года в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, выполнявший плановый полет. На борту разбившегося самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

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Уже 25 января на месте авиакатастрофы обнаружили прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. Их передали следователям.