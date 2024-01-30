Автобус с людьми рухнул под землю: что известно к этому часу
В ведомстве отметили, что на дне обвала на территории АО "Майкаинзолото" полностью раздроблен негабаритный камень. Его длина составляла 8 метров, ширина – 7 метров, толщина – около 2 метров.
"Экскаваторы продолжают переэкскавацию грунта и горной породы. На дне обвала также имеются и другие негабаритные камни. Их также предстоит раздробить экскаватору с гидравлическим молотом. 29 января на дне обвала было обнаружено запасное колесо и другие фрагменты автобуса. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.
В проведении операции на дне обвала задействованы один экскаватор на северном склоне, один экскаватор с насадкой гидравлический молот, два бульдозера задействованы в растяжке троллей, два бульдозера на страховке экскаваторов, 15 спасателей ОСО ДЧС Павлодарской области, 15 спасателей РЦШ ПВАСС, 2 горных инженера.
"Задействование большего количества техники и специалистов на дне обвала невозможно из-за нестабильного грунта, возможных пустот и постоянного обрушения грунта и горной породы. Сохраняется большой риск для жизни спасателей. Именно поэтому на дно спускается один или два малогабаритных экскаватора и несколько специалистов для координации направления техники, остальные страхуют на кромке, для того, чтобы в случае обвала вытащить сотрудников с помощью страховочных тросов".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Всего в поисково-спасательных работах задействованы 138 человек, 40 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 дрона.
4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.
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