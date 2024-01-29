Вайнеры и финпирамида: казахстанец использовал паспорт умершего кыргызстанца

Появились подробности задержания в Кыргызстане казахстанца, разыскиваемого за создание финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации 24.kg, 30 декабря 2023 года в Бишкеке задержали разыскиваемого иностранного гражданина О.А., 1985 года рождения, обвиняемого по статье 217 (создание и руководство финансовой инвестиционной пирамидой) УК Республики Казахстан.

"Заочно избрана мера пресечения – арест. Установлено, что задержанный гражданин незаконно получил и неоднократно использовал паспорт гражданина Кыргызстана, умершего в 2000 году", – сказано в сообщении.

Также указано, что он пересек государственную границу КР, скрываясь от правоохранительных органов Казахстана, а должностные лица регистрационного органа оказали ему содействие для дальнейшей легализации в республики.

"Более того, его успели привлечь к уголовной ответственности за хранение наркотических средств и оштрафовать", – отметили в ГУВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 347 (незаконная выдача паспорта) УК КР.

"По подозрению в незаконной выдаче паспорта задержана и водворена в ИВС ГУВД Бишкека ведущий специалист отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Октябрьского района Бишкека департамента регистрации населения К.А., 1981 года рождения", – уточнили в ведомстве.

О задержании казахстанца, который разыскивается за создание финансовой пирамиды, стало известно 8 января 2024 года.

В Казахстане в апреле 2021 года пострадавшие вкладчики обратились с коллективным заявлением в полицию по поводу деятельности трех компаний, называя их финансовой пирамидой. Эти компании позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций.

Задержанный гражданин О.А., являющийся уроженцем Алматы, также подозревается в создании и руководстве финансовой пирамидой.

Когда начали задерживать лидеров этого "проекта", имитирующего выгодные инвестиции, ему удалось скрыться.

Напомним, что 23 июня 2023 года казахстанским Вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесли приговор по делу финпирамиды.