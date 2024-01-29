Спасатели добрались до колеса провалившегося под землю автобуса в Павлодарской области
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Аким Павлодарской области Асаин Байханов 29 января 2024 года прибыл на место обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" и рассказал последние новости, сообщает Zakon.kz.
Байханов напомнил, что поисковые работы безостановочно идут с 4 января 2024 года.
"Наряду с малогабаритным экскаватором на дне котлована работает второй дополнительный экскаватор с гидравлическим молотом. С его помощью дробятся крупногабаритные камни. Я сейчас нахожусь на месте происшествия".Асаин Байханов
Он добавил, что в процессе работы спасателям удалось добраться до колеса автобуса.
"На данное время это наиболее крупная найденная часть упавшего в пропасть автобуса. Поисковые работы продолжаются".Асаин Байханов
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4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.
В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.
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